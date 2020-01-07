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7 января • обновлено в 18:09
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Алина Рашевская

В Днепре на перекрёстке не разминулись два автомобиля: фото жуткого ДТП

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В Днепре 7 января на перекрестке улиц Надежды Алексеенко и Владимира Антоновича столкнулись Daewoo и Hyundai.

Удар был такой силы, что Daewoo вынесло на обочину. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре на перекрёстке не разминулись два автомобиля

В Днепре на перекрёстке не разминулись два автомобиля

Информатор

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Известно, что авария произошла около 13:50. Водитель Daewoo, двигающийся вверх по улице Надежды Алексеенко, на перекрестке не пропустил Hyundai, который как раз выезжал со стороны улицы Рабочей. Удар пришелся последнему в переднее правое крыло.

В Днепре на перекрёстке не разминулись два автомобиля

В Днепре на перекрёстке не разминулись два автомобиля

Информатор

В Днепре на перекрёстке не разминулись два автомобиля

В Днепре на перекрёстке не разминулись два автомобиля

Информатор

В результате столкновения Daewoo вылетел на обочину. Оба автомобиля сильно повреждены, однако их водители серьезно не пострадали.

Все детали произошедшего выясняли правоохранители. Движение транспорта на месте аварии длительное время было затруднено.

В Днепре на перекрёстке не разминулись два автомобиля

В Днепре на перекрёстке не разминулись два автомобиля

Информатор

В Днепре на перекрёстке не разминулись два автомобиля

В Днепре на перекрёстке не разминулись два автомобиля

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге 6 января неизвестный открыл огонь в мебельном магазине. Мужчина несколько раз выстрелил в голову 37-летней продавщице.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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