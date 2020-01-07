В Днепре на перекрёстке не разминулись два автомобиля: фото жуткого ДТП

В Днепре 7 января на перекрестке улиц Надежды Алексеенко и Владимира Антоновича столкнулись Daewoo и Hyundai.
Удар был такой силы, что Daewoo вынесло на обочину. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В Днепре на перекрёстке не разминулись два автомобиля
Информатор
Известно, что авария произошла около 13:50. Водитель Daewoo, двигающийся вверх по улице Надежды Алексеенко, на перекрестке не пропустил Hyundai, который как раз выезжал со стороны улицы Рабочей. Удар пришелся последнему в переднее правое крыло.
В Днепре на перекрёстке не разминулись два автомобиля
Информатор
В Днепре на перекрёстке не разминулись два автомобиля
Информатор
В результате столкновения Daewoo вылетел на обочину. Оба автомобиля сильно повреждены, однако их водители серьезно не пострадали.
Все детали произошедшего выясняли правоохранители. Движение транспорта на месте аварии длительное время было затруднено.
В Днепре на перекрёстке не разминулись два автомобиля
Информатор
В Днепре на перекрёстке не разминулись два автомобиля
Информатор
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