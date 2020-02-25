В Днепре 24 февраля на проспекте Яворницкого на маршрутное такси №101 упало дерево.
В момент инцидента в салоне транспортного средства находились пассажиры. Никто из них не пострадал, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В Днепре на маршрутку с пассажирами рухнуло дерево
Информатор
Известно, что ЧП произошло около 21:30 на остановке общественного транспорта. Из салона маршрутки выходили пассажиры. В один момент сильный порыв ветра вырвал дерево с корнями, и оно рухнуло на заднюю часть микроавтобуса.
Дерево помяло крышу маршрутки и едва не порвало троллейбусные провода. Случившееся не стало поводом для пробки.
В Днепре на маршрутку с пассажирами рухнуло дерево
Информатор
В Днепре на маршрутку с пассажирами рухнуло дерево
Информатор
В Днепре на маршрутку с пассажирами рухнуло дерево
Информатор
В Днепре на маршрутку с пассажирами рухнуло дерево
Информатор
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на Набережной Заводской автомобиль Chrysler вылетел с проезжей части и перевернулся. В момент аварии в салоне легковушки находились три человека. Среди них – семилетний ребенок.
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