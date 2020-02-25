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25 февраля • обновлено в 08:45
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Алина Рашевская

В Днепре на маршрутку с пассажирами рухнуло дерево

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В Днепре 24 февраля на проспекте Яворницкого на маршрутное такси №101 упало дерево.

В момент инцидента в салоне транспортного средства находились пассажиры. Никто из них не пострадал, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре на маршрутку с пассажирами рухнуло дерево

В Днепре на маршрутку с пассажирами рухнуло дерево

Информатор

Известно, что ЧП произошло около 21:30 на остановке общественного транспорта. Из салона маршрутки выходили пассажиры. В один момент сильный порыв ветра вырвал дерево с корнями, и оно рухнуло на заднюю часть микроавтобуса.

Дерево помяло крышу маршрутки и едва не порвало троллейбусные провода. Случившееся не стало поводом для пробки.

В Днепре на маршрутку с пассажирами рухнуло дерево

В Днепре на маршрутку с пассажирами рухнуло дерево

Информатор

В Днепре на маршрутку с пассажирами рухнуло дерево

В Днепре на маршрутку с пассажирами рухнуло дерево

Информатор

В Днепре на маршрутку с пассажирами рухнуло дерево

В Днепре на маршрутку с пассажирами рухнуло дерево

Информатор

В Днепре на маршрутку с пассажирами рухнуло дерево

В Днепре на маршрутку с пассажирами рухнуло дерево

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на Набережной Заводской автомобиль Chrysler вылетел с проезжей части и перевернулся. В момент аварии в салоне легковушки находились три человека. Среди них – семилетний ребенок.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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