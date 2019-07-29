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В Днепре мужчина сел на рельсы перед несущимся поездом. Видео

1.3т Читать материал на украинском

На железнодорожном вокзале в Днепре неадекватный мужчина сел на рельсы перед движущимся поездом.

Наезд на пешехода удалось предотвратить благодаря людям на перроне, которые его прогнали. Инцидент сняли на видео очевидцы и опубликовали в Telegram-канале "Х**вый Днепр" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Мужчина сел на рельсы перед поездом

Мужчина сел на рельсы перед поездом

Скриншот из видео

Как видно на записи, мужчина разгуливает по железнодорожным путям, а затем садится на них. В этот момент сзади него подъезжает к перрону пассажирский поезд.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на сайте официального интернет-представительства президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с предложением пустить поезда в оккупированный Крым.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр Укрзалізниця поезд
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