В Днепре мужчина сел на рельсы перед несущимся поездом. Видео

На железнодорожном вокзале в Днепре неадекватный мужчина сел на рельсы перед движущимся поездом.

Наезд на пешехода удалось предотвратить благодаря людям на перроне, которые его прогнали. Инцидент сняли на видео очевидцы и опубликовали в Telegram-канале "Х**вый Днепр" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Мужчина сел на рельсы перед поездом Скриншот из видео

Как видно на записи, мужчина разгуливает по железнодорожным путям, а затем садится на них. В этот момент сзади него подъезжает к перрону пассажирский поезд.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на сайте официального интернет-представительства президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с предложением пустить поезда в оккупированный Крым.

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