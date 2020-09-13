В Днепре маршрутка врезалась в такси: среди пострадавших ребенок. Видео момента

В воскресенье, 13 сентября, в Днепре на перекрестке улицы Титова и проспекта Поля маршрутка №156 врезалась в Chevrolet службы такси Uklon.

Авария случилась около 12:15. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Предварительно, легковушка двигалась в сторону проспекта Богдана Хмельницкого по улице Титова, после чего повернула на проспект Поля. В этот момент Mercedes Sprinter ехал по Титова ей навстречу. Водитель такси не предоставил маршрутке приоритет в движении, из-за чего произошло столкновение.

По неподтвержденной информации, в результате ДТП пострадали пассажиры маршрутки: женщина и маленький ребенок. Также травмировался и водитель такси.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в центре Днепра мужчина погиб от ножа знакомого.

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