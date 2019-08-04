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В Днепре из-за бури дерево рухнуло на автомобиль

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Из-за сильного ветра дерево упало на припаркованный автомобиль Chery Amulet на ул. Артельная в Днепре.

Как сообщает Информатор, в момент падения в машине никого не было.

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Отмечается, что хозяин авто решил не убирать машину из-под дерева, которое не выдержало натиска ветра и сломалось.

В результате ствол рухнул на кузов, а ветки перекрыли доступ к автомобилю.

Дерево не выдержало ветра

Дерево не выдержало ветра

Информатор

Из-за веток подобраться к автомобилю очень сложно

Из-за веток подобраться к автомобилю очень сложно

Информатор

На место происшествия выехали спасатели и полиция для составления соответствующих материалов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине больше тысячи семей остались без света из-за непогоды.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр транспорт погода
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