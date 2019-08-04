В Днепре из-за бури дерево рухнуло на автомобиль

Из-за сильного ветра дерево упало на припаркованный автомобиль Chery Amulet на ул. Артельная в Днепре.
Как сообщает Информатор, в момент падения в машине никого не было.
Отмечается, что хозяин авто решил не убирать машину из-под дерева, которое не выдержало натиска ветра и сломалось.
В результате ствол рухнул на кузов, а ветки перекрыли доступ к автомобилю.
Дерево не выдержало ветра
Информатор
Из-за веток подобраться к автомобилю очень сложно
Информатор
На место происшествия выехали спасатели и полиция для составления соответствующих материалов.
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