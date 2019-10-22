Шла в наушниках: в Днепре фура раздавила женщину. Фото 18+

Во вторник, 22 октября, в Днепре фура переехала женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Она скончалась на месте до приезда "скорой".

Водитель понял, что наехал на пешехода только когда вышел из автомобиля, сообщает Информатор. По его словам, он не видел женщину и не понимает, как она оказалась на проезжей части.

В Днепре фура раздавила женщину Информатор

Происшествие случилось на улице Каштановой. Как рассказали очевидцы, погибшая переходила дорогу в наушниках. Сотрудники патрульной полиции начали выяснять детали произошедшего.

Информатор

Информатор

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что на 426-м километре трассы Днепр-Запорожье 21 октября автомобиль Skoda влетел в бетонную стелу. В результате ДТП погиб водитель, оказавшийся под завалами бетона.

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