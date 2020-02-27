Шел по "зебре": в Днепре водитель наехал на пешехода. Фото с места ДТП

В четверг, 28 февраля, в Днепре водитель KIA сбил мужчину на пешеходном переходе.

Авария произошла недалеко от Усть-Самарского моста на улице Маршала Малиновского, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Предварительно известно, что водитель не заметил пешехода на плохо освещаемом участке и наехал на него. Пострадавшего госпитализировали с переломами.

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре на Слобожанском проспекте водитель ВАЗ решил развернуться в неположенном месте со второго ряда и в него на большой скорости влетел Ford.

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