Шел по "зебре": в Днепре водитель наехал на пешехода. Фото с места ДТП

В четверг, 28 февраля, в Днепре водитель KIA сбил мужчину на пешеходном переходе.
Авария произошла недалеко от Усть-Самарского моста на улице Маршала Малиновского, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Предварительно известно, что водитель не заметил пешехода на плохо освещаемом участке и наехал на него. Пострадавшего госпитализировали с переломами.
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре на Слобожанском проспекте водитель ВАЗ решил развернуться в неположенном месте со второго ряда и в него на большой скорости влетел Ford.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!