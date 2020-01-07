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7 января • обновлено в 21:23
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Сбежал из-под ареста: под Днепром поймали опасного преступника из Херсона

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В Никополе Днепропетровской области во вторник, 7 января, поймали жителя Херсона, который накануне сбежал из-под домашнего ареста.

Ранее полицейские получили сигнал о том, что электронный браслет на подозреваемом был поврежден и не застали его дома. Об этом сообщили на странице Полиции Херсонской области в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Беглеца всю ночь искали правоохранители и задержали на автовокзале Никополя. Мужчину обвиняют в убийстве своего 22-летнего друга.

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Теперь в суде ему изменят меру пресечения в виде заключения под стражей.

Полиция Херсонской области в Facebook

Полиция Херсонской области в Facebook

Подозреваемый в убийстве

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Никополе Днепропетровской области бывший заключенный годами терроризирует родную мать, регулярно избивая и оставляя ее без каких-либо средств к существованию.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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