Резал себя и бросался на спасателей: в Днепре мужчина пытался покончить с собой. Фото 18+

В Днепре на жилом массиве Приднепровск 12 октября мужчина пытался покончить жизнь самоубийством в собственной квартире.

Горожанин изрезал себе вены на левой руке, а также грозился выброситься с 9 этажа. Об этом сообщили в Telegram-канале "Х**вый Днепр".

В Днепре мужчина пытался покончить с собой m.progorodsamara.ru

На место происшествия вызвали полицию и скорую. На протяжении 3 часов ему пытались оказать первую помощь и отговорить совершать необдуманный поступок, однако в ответ горожанин бросался на спасателей с топором и ножом, а также угрожал прыгнуть в окно.

Задержать дебошира удалось сотрудникам спецподразделения "ТОР". Окровавленного мужчину госпитализировали в больницу.

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В Днепре мужчина пытался покончить с собой Telegram-канал "Х**вый Днепр"

В Днепре мужчина пытался покончить с собой Telegram-канал "Х**вый Днепр"

В Днепре мужчина пытался покончить с собой Telegram-канал "Х**вый Днепр"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге мужчина публично покончил с собой. 77-летний горожанин выстрелил из травматического оружия себе в голову в городском парке. Трагедия случилась днем 28 сентября в Долгинцевском районе.

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