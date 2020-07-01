Расстрел парня под Днепром: местные жители заявили, что подозреваемый не раз бегал с пистолетом

Подозреваемый в убийстве 24-летнего Владислава Кравченко в Новомосковске Днепропетровской области якобы является хозяином магазина "Техновек" и бывшим ГАИшником.

Об этом "КП в Украине" рассказали местные жители. По их словам, его не раз видели с пистолетом на улице. Также есть сведения, что 42-летний Игорь В. состоял на учете в психиатрической больнице.

"Наш городок маленький, все друг друга знают. Погибший Владислав жил в моем квартале. Хороший, отзывчивый, правильный такой парень. Всего 24 года исполнилось, остались жена и маленькая дочка, очень жалко семью. Бывшего ГАИшника я лично не знал, но есть общие знакомые. Говорят, что он не раз бегал с пистолетом, стрелял у себя дома и во дворе. Соседи жаловались в полицию, но те приезжали и уезжали, говоря, что пистолет ненастоящий. Хотя знали, что имеют дело с психом, и должны были проверить оружие. А может, прикрывали своего", – рассказал житель города Николай.

Также есть неподтвержденная информация, что подозреваемый состоял на учете в Днепропетровской областной психиатрической больнице. Туда его отправили после задержания, пишет издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Новомосковске Днепропетровской области 42-летний мужчина смертельно ранил 24-летнего парня. Выстрел был совершен из стартового пистолета "STALKER", который нелегально переделали под травматический.