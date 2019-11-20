"Раша и сепар ТВ": на Днепропетровщине разгорелся скандал из-за трансляции запрещенных каналов

В Днепропетровской области через цифровые тюнеры транслируют запрещенные телеканалы России и "Новоросии".

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила волонтер Екатерина Чижик.

"А тем временем в Днепропетровской области по "Т2" идет трансляция "раша и сепар ТВ". Это и есть информационная капитуляция. Если мы допустим зомбирование граждан через вражеские каналы", - написала она.

По телевизору показывают каналы "Новоросии" Facebook Екатерина Чижик

Чижик призвала жителей Новомосковска, Черкасского и Гвардейского проверить, видят ли они по своим цифровым тюнерам каналы России и боевиков на Донбассе. А затем зафиксировать этот факт возможными способами и обратиться в Службу безопасности Украины на горячую линию.

Facebook Екатерина Чижик Скриншот

В комментариях пользователи пишут, что запрещенные телеканалы транслируются не только на Днепропетровщине. По словам Андрея Ляшенко, в Запорожской области это происходит уже несколько лет, а обращение в СБУ не дало никакой реакции.

"И это у нас под носом! Слов нет",

"Ужас. Это уже нужно совсем выжить из ума",

"В смысле? Что за х..ня происходит", - пишут в комментариях.

Скриншот Facebook Екатерина Чижик

Скриншот Facebook Екатерина Чижик

Скриншот Facebook Екатерина Чижик

Скриншот Facebook Екатерина Чижик

По телевизору показывают российские каналы Facebook Екатерина Чижик

Ранее OBOZREVATEL писал, что НАК "Нафтогаз" подтвердил, что Европейская комиссия порекомендовала России заключить долгосрочный контракт с Украиной по газу.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал