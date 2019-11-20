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20 ноября • обновлено в 08:44
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"Раша и сепар ТВ": на Днепропетровщине разгорелся скандал из-за трансляции запрещенных каналов

2.4т
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В Днепропетровской области через цифровые тюнеры транслируют запрещенные телеканалы России и "Новоросии".

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила волонтер Екатерина Чижик.

"А тем временем в Днепропетровской области по "Т2" идет трансляция "раша и сепар ТВ". Это и есть информационная капитуляция. Если мы допустим зомбирование граждан через вражеские каналы", - написала она.

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По телевизору показывают каналы "Новоросии"

По телевизору показывают каналы "Новоросии"

Facebook Екатерина Чижик

Чижик призвала жителей Новомосковска, Черкасского и Гвардейского проверить, видят ли они по своим цифровым тюнерам каналы России и боевиков на Донбассе. А затем зафиксировать этот факт возможными способами и обратиться в Службу безопасности Украины на горячую линию.

Facebook Екатерина Чижик

Facebook Екатерина Чижик

Скриншот

В комментариях пользователи пишут, что запрещенные телеканалы транслируются не только на Днепропетровщине. По словам Андрея Ляшенко, в Запорожской области это происходит уже несколько лет, а обращение в СБУ не дало никакой реакции.

"И это у нас под носом! Слов нет",

"Ужас. Это уже нужно совсем выжить из ума",

"В смысле? Что за х..ня происходит", - пишут в комментариях.

Скриншот

Скриншот

Facebook Екатерина Чижик

Скриншот

Скриншот

Facebook Екатерина Чижик

Скриншот

Скриншот

Facebook Екатерина Чижик

Скриншот

Скриншот

Facebook Екатерина Чижик

По телевизору показывают российские каналы

По телевизору показывают российские каналы

Facebook Екатерина Чижик

Ранее OBOZREVATEL писал, что НАК "Нафтогаз" подтвердил, что Европейская комиссия порекомендовала России заключить долгосрочный контракт с Украиной по газу.

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Автор
Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Теги
Новости Новороссии Россия - страна-агрессор Служба безопасности Украины российские телеканалы Донбасс запрет
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Комментарии
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
До того уже людям мозги засрали пропагандой, что не очень хорошая советская политика запрещать и не пущать уже кажется хорошей и правильной даже самым ярым декоммунизаторам и антисоветчикам. Новая реальность - Хомо Украиникус.
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1
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Хо Хол
Хо Хол
В чем проблема НЕ СМОТРЕТЬ? Страшно, что люди услышат правду?
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3
1
Хо Хол
Хо Хол
Он Алекс, так на этих каналах порно показывают, дегенepaт? Порно как бы итак есть в числе кабельных каналов. Смотреть НИКТО не запрещает.
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Он Алекс
Он Алекс
Хо Хол, включите на России порно каналы , снимите запреты , в чем проблема не смотреть ?
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