Расчленил и выбросил в пруд: появились откровения жестокого убийцы из Кривого Рога

По подозрению в умышленном убийстве женщины полиция Кривого Рога Днепропетровской области задержала 78-летнего местного жителя.
Мужчина признался, что пошел на преступление из-за нежелания отдавать долг. Он нанес потерпевшей смертельный удар молотком, после чего избавился от тела, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
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Коллаж
В ходе расследования сотрудники уголовного розыска установили, что погибшая – 76-летняя местная жительница. Однако, по информации 24 канала, в последнее время женщина проживала в Днепре.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, сейчас подозреваемый дает показания. Следственные действия продолжаются.
В Кривом Роге задержали подозреваемого в убийстве женщины
ГУ НП в Днепропетровской области
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге на берегу водоёма возле авторынка Терминал обнаружили тело женщины. Туловище без головы и конечностей было спрятано в полиэтиленовом пакете.
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