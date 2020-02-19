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19 февраля • обновлено в 16:59
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Расчленил и выбросил в пруд: появились откровения жестокого убийцы из Кривого Рога

1.8т
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По подозрению в умышленном убийстве женщины полиция Кривого Рога Днепропетровской области задержала 78-летнего местного жителя.

Мужчина признался, что пошел на преступление из-за нежелания отдавать долг. Он нанес потерпевшей смертельный удар молотком, после чего избавился от тела, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

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Появились откровения жестокого убийцы из Кривого Рога

Появились откровения жестокого убийцы из Кривого Рога

Коллаж

В ходе расследования сотрудники уголовного розыска установили, что погибшая – 76-летняя местная жительница. Однако, по информации 24 канала, в последнее время женщина проживала в Днепре.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, сейчас подозреваемый дает показания. Следственные действия продолжаются.

В Кривом Роге задержали подозреваемого в убийстве женщины

В Кривом Роге задержали подозреваемого в убийстве женщины

ГУ НП в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге на берегу водоёма возле авторынка Терминал обнаружили тело женщины. Туловище без головы и конечностей было спрятано в полиэтиленовом пакете.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Кривой Рог
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