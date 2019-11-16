Ранение лазером: в Днепр срочно эвакуировали бойца ВСУ

В Днепр военным вертолетом эвакуировали раненого бойца Вооруженных сил Украины.

Как сообщила Татьяна Губа на своей странице в Facebook, защитника отправили в областную офтальмологию с поражением глаза лазером.

В Днепр эвакуировали бойца ВСУ 056

"Ранее мы приняли в областную офтальмологическую больницу трех защитников с поражением глаза лазером, высокопрофессиональная команда Валерия Сердюка смогла сохранить зрение. Спасибо евакобригаде нашего госпиталя и экипажу вертолетчиков за эвакуацию в сложных ночных условиях, спасибо всем, кто помогает", – написала Губа.

Она добавила, что защитники должны быть уверены, что для них организована надежная медицинская помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве возле многоэтажного жилого дома обнаружили тело 35-летнего мужчины. По предварительной информации, погибший недавно вернулся с Донбасса.

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