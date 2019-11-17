Пробил стекло и залетел в салон: в Днепре пешеход чудом выжил в серьезном ДТП

В Днепре 16 ноября на улице Большой Диевской ВАЗ сбил мужчину, который переходил дорогу недалеко от пешеходного перехода.

От столкновения пешеход пробил головой лобовое стекло и залетел в салон автомобиля. Об этом сообщает Информатор.

В Днепре пешеход чудом выжил в серьезном ДТП Информатор

Авария случилась напротив школы №94. Известно, что легковушка двигалась по Большой Диевской в сторону лесопарка. По одной из версий, пешеход в это время шел по обочине, по другой – переходил дорогу в неположенном месте.

Наезд произошел на высокой скорости, вследствие чего мужчина залетел на капот автомобиля и пробил головой лобовое стекло. Водитель резко затормозил, а пострадавший оказался внутри салона под сиденьем. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

На место прибыла карета скорой помощи. Потерпевшего пешехода немедленно госпитализировали в 16-ю городскую больницу. Водитель автомобиля, в свою очередь, не пострадал.

В деталях произошедшего разбирались патрульные и следователь по ДТП.

В Днепре пешеход чудом выжил в серьезном ДТП Информатор

В Днепре пешеход чудом выжил в серьезном ДТП Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре женщину переехал автомобиль. Пешеход выбежала на проезжую часть, несмотря на отсутствие разрешающего сигнала. Водитель автомобиля не успел затормозить, в результате чего произошло столкновение.

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