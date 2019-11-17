Главная Новости
17 ноября • обновлено в 10:52
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Алина Рашевская
Алина Рашевская

Пробил стекло и залетел в салон: в Днепре пешеход чудом выжил в серьезном ДТП

528
Читать материал на украинском

В Днепре 16 ноября на улице Большой Диевской ВАЗ сбил мужчину, который переходил дорогу недалеко от пешеходного перехода.

От столкновения пешеход пробил головой лобовое стекло и залетел в салон автомобиля. Об этом сообщает Информатор.

В Днепре пешеход чудом выжил в серьезном ДТП

В Днепре пешеход чудом выжил в серьезном ДТП

Информатор

Новости
В Днепре появилась "загадочная" парковка: фото

Авария случилась напротив школы №94. Известно, что легковушка двигалась по Большой Диевской в сторону лесопарка. По одной из версий, пешеход в это время шел по обочине, по другой – переходил дорогу в неположенном месте.

Наезд произошел на высокой скорости, вследствие чего мужчина залетел на капот автомобиля и пробил головой лобовое стекло. Водитель резко затормозил, а пострадавший оказался внутри салона под сиденьем. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

На место прибыла карета скорой помощи. Потерпевшего пешехода немедленно госпитализировали в 16-ю городскую больницу. Водитель автомобиля, в свою очередь, не пострадал.

В деталях произошедшего разбирались патрульные и следователь по ДТП.

В Днепре пешеход чудом выжил в серьезном ДТП

В Днепре пешеход чудом выжил в серьезном ДТП

Информатор

В Днепре пешеход чудом выжил в серьезном ДТП

В Днепре пешеход чудом выжил в серьезном ДТП

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре женщину переехал автомобиль. Пешеход выбежала на проезжую часть, несмотря на отсутствие разрешающего сигнала. Водитель автомобиля не успел затормозить, в результате чего произошло столкновение.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Алина Рашевская Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
авария ДТП пешеход
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги