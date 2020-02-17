Правоохранители устроили масштабный обыск в КБ "Южное": озвучена причина

Полиция провела масштабные обыски в корпусах конструкторского бюро "Южное" им М.К Янгеля в Днепре из-за несостоявшегося тендера.

Об этом сообщает издание AIN со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Так, согласно материалам судебного постановления, которое пока не опубликовано в реестре, осенью 2018 года КБ "Южное" приняло участие в торгах за покупку зданий в Днепре на проспекте Богдана Хмельницького, 151, 151Д и 151Р. В счет гарантийного взноса предприятие перечислило 5% стоимости – 1 млн гривен.

КБ "Южное" в Днепре yuzhnoye.com

Однако после победы на аукционе остальную сумму КБ "Южное" отправлять не стало и аукцион признали не состоявшимся. Залог остался на счету товарной биржи. Это правоохранители рассматривают как неисполнение или неподобающее выполнение служебных обязанностей со стороны представителей КБ.

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Следствие установило, что руководство КБ "Южного" отказалось добровольно передать документы для выяснения обстоятельств. Иск обоснован как наиболее эффективный способ поиска и изъятия документов, суд с аргументацией согласился.

ain.ua

В ходе обыска правоохранители могли получить доступ к годовому плану закупок КБ за 2018-2019 годы, документам по покупке недвижимости, проведении тендера, актам покупки и приема недвижимости и так далее.

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По данным издания, обыск провели в том числе и в кабинете генерального директора по организационно-экономическим вопросам, а также главного экономиста компании Александра Камышова.

Ранее OBOZREVATEL писал, что гендиректор конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев выписал себе премию более чем на 600 тысяч гривен.

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