Под Днепром произошло смертельное ЧП на шахте: подробности

В Марганце Днепропетровской области 18 ноября во время работы на шахте погиб работник.
У 33-летнего погибшего остались жена и несовершеннолетний ребенок, сообщили в Facebook-группе "Типичный Марганец".
Под Днепром погиб шахтер
Вчасно
Как стало известно, мужчина работал на очистном забое шахты №8. Смертельный случай произошел при посадочных работах.
Сейчас комиссия специального расследования инспекции государственного труда выясняет все обстоятельства.
Как сообщал OBOZREVATEL, на шахте "Юбилейная" в Кривом Роге погибли два горняка.
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