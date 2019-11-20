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20 ноября • обновлено в 12:06
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София Ковнир
София Ковнир

Под Днепром произошло смертельное ЧП на шахте: подробности

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В Марганце Днепропетровской области 18 ноября во время работы на шахте погиб работник.

У 33-летнего погибшего остались жена и несовершеннолетний ребенок, сообщили в Facebook-группе "Типичный Марганец".

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Под Днепром погиб шахтер

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Как стало известно, мужчина работал на очистном забое шахты №8. Смертельный случай произошел при посадочных работах.

Сейчас комиссия специального расследования инспекции государственного труда выясняет все обстоятельства.

Как сообщал OBOZREVATEL, на шахте "Юбилейная" в Кривом Роге погибли два горняка.

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Автор
София Ковнир София Ковнир
Место
Украина Днепр
Теги
шахты шахтеры смерть
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