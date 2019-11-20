Под Днепром произошло смертельное ЧП на шахте: подробности

В Марганце Днепропетровской области 18 ноября во время работы на шахте погиб работник.

У 33-летнего погибшего остались жена и несовершеннолетний ребенок, сообщили в Facebook-группе "Типичный Марганец".

Под Днепром погиб шахтер Вчасно

Как стало известно, мужчина работал на очистном забое шахты №8. Смертельный случай произошел при посадочных работах.

Сейчас комиссия специального расследования инспекции государственного труда выясняет все обстоятельства.

Как сообщал OBOZREVATEL, на шахте "Юбилейная" в Кривом Роге погибли два горняка.

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