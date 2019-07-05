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Осторожно, домушники! На Днепропетровщине пенсионеров ограбили через окно

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В Покрове двое парней похитили из дома пенсионеров бытовую и оргтехнику.

В момент преступления хозяев не было дома. Грабители незаконно проникли внутрь помещения через окно. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

Часть вещей домушники успели продать на местных рынках, остальные - хранили у себя дома. Правоохранителям удалось найти и изъять все похищенное имущество пенсионеров.

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Место
УкраинаДнепр
Теги
Днепробманывают пенсионеровпохищение
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