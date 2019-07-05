Осторожно, домушники! На Днепропетровщине пенсионеров ограбили через окно

В Покрове двое парней похитили из дома пенсионеров бытовую и оргтехнику.

В момент преступления хозяев не было дома. Грабители незаконно проникли внутрь помещения через окно. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

Часть вещей домушники успели продать на местных рынках, остальные - хранили у себя дома. Правоохранителям удалось найти и изъять все похищенное имущество пенсионеров.

Домашнее ограбление STATUS QUO

Как выяснили полицейские, ворам - 23 и 24 года, один из них находился на исправительном сроке.

Национальная полиция в Днепропетровской области Ограбление в частном доме

Задержанным грозит лишение свободы на на срок от 3-х до 6 лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что налоговики Днепропетровщины попали в громкий скандал.

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