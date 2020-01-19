На трассе Днепр – Запорожье внезапно сгорел автомобиль. Фото

В воскресенье, 19 января, при въезде в Днепропетровскую область загорелся автомобиль Chery Amulet.

В результате возгорания машина сгорела полностью. Об этом сообщил Информатор.

Возгорание произошло около 11:00 возле стелы на въезде в область недалеко от села Первое мая. На место вызвали сотрудников Государственной службы чрезвычайных ситуаций. Несмотря на то, что пожарные потушили пламя, автомобиль сгорел полностью.

По предварительным данным водитель не пострадал. Что стало причиной возгорания на данный момент неизвестно. На место прибыла полиция, чтобы установить детали происшествия.

На трассе Днепр – Запорожье сгорел автомобиль Информатор

На трассе Днепр – Запорожье сгорел автомобиль Информатор

На трассе Днепр – Запорожье сгорел автомобиль Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Днепре на предприятии загорелось компрессорное оборудование. В результате пожара выгорела площадь в 100 квадратных метров.

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