В городе Павлоград Днепропетровской области вечером 23 февраля местная жительница сбросилась с моста в реку на глазах у 16-летнего парня.

Подросток пытался отговорить женщину от суицида, однако предотвратить трагедию ему не удалось. На момент прибытия спасателей она была уже мертва, сообщает Павлоград.dp.ua.

По словам очевидца, горожанка оставила куртку на перилах и перелезла через ограждение. Подросток подошел ближе и попытался взять женщину за руку, однако она приказала ему отойти и сразу же спрыгнула с моста в воду.

Самоубийство в Павлограде Павлоград.dp.ua

На место происшествия вызвали полицию и спасателей. Подмога приехала в течение пяти минут. Потерпевшую достали из воды в 20 метрах от берега и попытались реанимировать, однако было слишком поздно – женщина не подавала каких-либо признаков жизни.

Тело погибшей направили на судмедэкспертизу. Детали инцидента выясняют правоохранители.

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Самоубийство в Павлограде Павлоград.dp.ua

Самоубийство в Павлограде Павлоград.dp.ua

Самоубийство в Павлограде Павлоград.dp.ua

Самоубийство в Павлограде Павлоград.dp.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Терновском районе Кривого Рога под окнами многоэтажки нашли тело женщины. Предварительно, погибшая совершила самоубийство.

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