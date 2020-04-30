На Днепропетровщине пропала 17-летняя девушка: фото и приметы

В Новомосковске Днепропетровской области без вести пропала 17-летняя Яна Крячун.

Девушка ушла из дома 29 апреля и до сих пор не вернулась, сообщили в пресс-службе Национальной полиции. Ранее она из дома не уходила, мобильного телефона при себе не имеет.

Ее приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, глаза коричневого цвета, волосы темно-русые до плеч.

Была одета: кофта зеленого цвета, лосины черного цвета, шлепанцы голубого цвета.

На Днепропетровщине пропала 17-летняя девушка dp.npu.gov.ua

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении несовершеннолетней Яны Крячун, просьба сообщить в полицию по телефонам: (098) 242 58 03, 099-124 97 79, (056) 93-7-31-66 или 102.

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