В среду, 1 апреля, в городе Никополь Днепропетровской области произошел пожар в частном жилом доме на улице Гоголя.

К моменту прибытия пожарных огонь распространился по всему помещению и вырывался из окон. 52-летнего владельца жилья спасти не удалось – его бездыханное тело нашли во время ликвидации пожара, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по Чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

В результате происшествия повреждены вещи домашнего использования, внутренняя облицовка стен и потолка. Общая площадь пожара составила 20 м. кв. Шестеро сотрудников ГСЧС боролись с огнем больше часа.

Пожар в Никополе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Пожар в Никополе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Пожар в Никополе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Пожар в Никополе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Одессе во время тушения масштабного пожара в жилом многоэтажном доме серьезно пострадали двое спасателей. Один из них в реанимации.

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