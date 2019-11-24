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24 ноября • обновлено в 09:57
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Яна Коваль

Может называть разные имена и фамилии: в Днепре разыскивают пропавшего мужчину

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Под Днепром полиция разыскивает 39-летнего мужчину, который бесследно исчез.

Подробнее об этом расскажет OBOZREVATEL.

Пропавший Николай Горин

Пропавший Николай Горин

Полиция разыскивает Горина Николая Григорьевича, 1980 года рождения.

Приметы пропавшего: рост 170 см, волосы седые, худощавый. Отсутствует мочка левого уха.

Мужчина был одет в темные спортивные штаны и кофту. Представляясь, может называть разные имена и фамилии.

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Полиция просит граждан, которые владеют информацией о его местонахождении, позвонить по телефонам: (098) 013 98 18, (096) 770 08 88 или 102.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что полиция разыскивает пропавшую эмигрантку из Днепра, которая 4 года не выходит на связь.

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Автор
Яна Коваль
Место
Украина Днепр
Теги
пропал человек новости полиция
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