Мастурбировал у всех на глазах: в Днепре извращенец чуть не нарвался на расправу. 18+

В Днепре на территории Фрунзенского пляжа 15-го августа был замечен мужчина, который средь бела дня обнажил гениталии и стал заниматься онанизмом на виду у прохожих.
Подобные инциденты в этом месте случаются регулярно. Об этом сообщили в Telegram-канале "Х**вый Днепр".
В Днепре полуголый мужчина возмутил прохожих
Misanec.ru
Очевидцы происходящего пытались прогнать мужчину из общественного места, однако тот никак не реагировал на замечания. Посетители пляжа намеревались вызвать полицию и даже угрожали саморасправой, на что мужчина даже не сдвинулся с места.
Внимание! Фото 18+
Скриншот
Telegram-канал "Х**вый Днепр"
Скриншот
Telegram-канал "Х**вый Днепр"
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчина вторую неделю терроризирует школу. Мастурбирующего мужчину заметили на детской площадке средней школы №18.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!