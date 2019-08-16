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Мастурбировал у всех на глазах: в Днепре извращенец чуть не нарвался на расправу. 18+

3.1т Читать материал на украинском

В Днепре на территории Фрунзенского пляжа 15-го августа был замечен мужчина, который средь бела дня обнажил гениталии и стал заниматься онанизмом на виду у прохожих.

Подобные инциденты в этом месте случаются регулярно. Об этом сообщили в Telegram-канале "Х**вый Днепр".

В Днепре полуголый мужчина возмутил прохожих

В Днепре полуголый мужчина возмутил прохожих

Misanec.ru

Новости
В Днепре голый мужчина разгуливал по городу

Очевидцы происходящего пытались прогнать мужчину из общественного места, однако тот никак не реагировал на замечания. Посетители пляжа намеревались вызвать полицию и даже угрожали саморасправой, на что мужчина даже не сдвинулся с места.

Внимание! Фото 18+

Скриншот

Скриншот

Telegram-канал "Х**вый Днепр"

Скриншот

Скриншот

Telegram-канал "Х**вый Днепр"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчина вторую неделю терроризирует школу. Мастурбирующего мужчину заметили на детской площадке средней школы №18.

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Место
Украина Днепр
Теги
мужчина Голые полиция
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
ЭТО ОН НА РУЗКИЙ МИР ДРОЧИЛ... ПОКАЗАЛ ВАТНЫМ СВИНЬЯМ ГДЕ ИХ МЕСТО!!!
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
В СОРТИРАХ сасешь у РУСНИ это ты был
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
украинцы они все такие
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