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3 февраля • обновлено в 13:06
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Лежал в луже крови: в центре Днепра во время ссоры убили парня. Фото 18+

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В ночь на понедельник, 3 февраля, в центре Днепра во время ссоры ударили ножем в грудь 27-летнего парня. Он скончался на операционном столе.

Происшествие случилось на улице Владимира Моссаковского возле кафе Simito Hall, где отдыхала компания, пишет "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Пострадавший вышел с одним из знакомых на улицу, где у них началась словесная перепалка. В какой-то момент конфликт перерос в поножовщину. Злоумышленник скрылся с места преступления.

В центре Днепра убили мужчину

В центре Днепра убили мужчину

Информатор

Пропажу парня в компании заметили не сразу. Когда друзья вышли на свежий воздух, он лежал у входа в заведение в луже крови. Ему помогал прохожий.

В центре Днепра убили мужчину

В центре Днепра убили мужчину

Информатор

Правоохранители оперативно получили информацию о 31-летнем нападавшем и нашли его в нескольких кварталах от места происшествия. Его одежда была в крови, а на лице - ссадины. Мужчину доставили в районный отдел полиции для дальнейших разбирательств.

В центре Днепра убили мужчину

В центре Днепра убили мужчину

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко прокомментировал слова народного депутата Евгения Брагара, который советовал пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
убийство
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Golan Sim
Golan Sim
Трагичные последствия майдановского эксперимента прочно вошли в жизнь украинцев. Массовое отупление, разнузданная агрессия, извращённые моральные принципы, а также повреждённая психика являются характерными признаками жизни сегодняшнего украинского общества.
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Добрыня .
Добрыня .
Golan Sim, В Волгограде зарезали 16-летнего актера из "Ералаша", пишут СМИ https://ria.ru/20200130/1564071108.html Массовое отупление, разнузданная агрессия, извращённые моральные принципы, а также повреждённая психика являются характерными признаками жизни сегодняшнего российского общества.
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