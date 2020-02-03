Лежал в луже крови: в центре Днепра во время ссоры убили парня. Фото 18+

В ночь на понедельник, 3 февраля, в центре Днепра во время ссоры ударили ножем в грудь 27-летнего парня. Он скончался на операционном столе.

Происшествие случилось на улице Владимира Моссаковского возле кафе Simito Hall, где отдыхала компания, пишет "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пострадавший вышел с одним из знакомых на улицу, где у них началась словесная перепалка. В какой-то момент конфликт перерос в поножовщину. Злоумышленник скрылся с места преступления.

В центре Днепра убили мужчину Информатор

Пропажу парня в компании заметили не сразу. Когда друзья вышли на свежий воздух, он лежал у входа в заведение в луже крови. Ему помогал прохожий.

В центре Днепра убили мужчину Информатор

Правоохранители оперативно получили информацию о 31-летнем нападавшем и нашли его в нескольких кварталах от места происшествия. Его одежда была в крови, а на лице - ссадины. Мужчину доставили в районный отдел полиции для дальнейших разбирательств.

В центре Днепра убили мужчину Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко прокомментировал слова народного депутата Евгения Брагара, который советовал пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!