Кулаком по голове: на Днепропетровщине медсестру "скорой" жестоко избили на вызове

В селе Голубовка Днепропетровской области 5 февраля сотрудница скорой медицинской помощи подверглась насилию во время вызова.

На медработницу напала пьяная женщина, на дом к которой прибыла бригада "скорой". Нанесенные ею телесные повреждения повлекли за собой серьезные последствия, сообщил на своей странице в Facebook директор Днепропетровского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Радий Шевченко.

По его словам, медики прибыли на вызов к 46-летней гражданке, которая жаловалась на повышенное артериальное давление и головную боль. Во время осмотра выяснилось, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Женщине предложили госпитализацию, от которой она отказалась в грубой форме.

На Днепропетровщине медсестру "скорой" жестоко избили на вызове Коллаж

Спустя пару часов женщина вызвала "скорую помощь" повторно. Повод для вызова остался тем же, однако сам осмотр прошел совсем по-другому.

"При осмотре вызывающая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила несколько раз кулаком в голову нашу 24-летнюю девушку-фельдшера. По обращению выехала оперативная группа работников Национальной полиции. От пострадавшей принято заявление", – рассказал Шевченко.

На следующий день состояние пострадавшей медсестры резко ухудшилось. Она жаловалась на сильную головную боль, головокружение, тошноту и рвоту. Девушку госпитализировали в Новомосковскую центральную городскую больницу, где у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и гематому левого височного участка.

"Коллектив нашего центра в очередной раз требует от Верховной Рады Украины скорейшего принятия Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению безопасности медицинским работникам и работникам системы экстренной медицинской помощи, входящих в состав бригады экстренной медицинской помощи во время оказания медицинской помощи ". Кроме того, нам необходимо еще и такое законодательное основание:" Вызов бригады к человеку, находящемуся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, должен быть платным и стоить не менее двух тысяч гривен". Иначе это нашествие "пьяных вызовов" не остановить", – подытожил руководитель центра.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в период с 6 по 17 февраля в работу учреждений дошкольного образования Днепра будут внесены изменения. Это связано с превышением эпидемического уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями.

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