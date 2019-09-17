"Кожа синела просто на глазах": в Днепре произошло страшное ДТП

В Днепре 17 сентября на улице Марии Лисиченко столкнулись Renault и грузовик.

Из-за сильного удара пострадал водитель иномарки. Об этом сообщает "Информатор".

В Днепре столкнулись грузовик и легковушка Информатор

Известно, что грузовик двигался в сторону Калиновой, когда на повороте на высокой скорости в него влетела легковушка. От столкновения автомобиль слетел с дороги на обочину.

В результате ДТП пострадал 50-летний водитель Renault. До приезда медиков помощь мужчине оказывали водители мимо проезжающих автомобилей. По их словам, мужчина держался за голову и не мог дышать, а его кожа синела просто на глазах. Было это причиной или следствием аварии, пока неизвестно.

В Днепре произошло страшное ДТП с пострадавшими Информатор

В Днепре произошло страшное ДТП с пострадавшими Информатор

Потерпевшего госпитализировали в 6-ю городскую больницу.

На месте происшествия работали правоохранители и следователь по ДТП.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на пересечении улиц Святослава Храброго и Исполкомовской в Днепре автомобиль Kia протаранил трамвай №5. В аварии пострадали три человека, среди них 14-летний подросток.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!