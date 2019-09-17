"Кожа синела просто на глазах": в Днепре произошло страшное ДТП

В Днепре 17 сентября на улице Марии Лисиченко столкнулись Renault и грузовик.
Из-за сильного удара пострадал водитель иномарки. Об этом сообщает "Информатор".
В Днепре столкнулись грузовик и легковушка
Информатор
Известно, что грузовик двигался в сторону Калиновой, когда на повороте на высокой скорости в него влетела легковушка. От столкновения автомобиль слетел с дороги на обочину.
В результате ДТП пострадал 50-летний водитель Renault. До приезда медиков помощь мужчине оказывали водители мимо проезжающих автомобилей. По их словам, мужчина держался за голову и не мог дышать, а его кожа синела просто на глазах. Было это причиной или следствием аварии, пока неизвестно.
В Днепре произошло страшное ДТП с пострадавшими
Информатор
В Днепре произошло страшное ДТП с пострадавшими
Информатор
Потерпевшего госпитализировали в 6-ю городскую больницу.
На месте происшествия работали правоохранители и следователь по ДТП.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на пересечении улиц Святослава Храброго и Исполкомовской в Днепре автомобиль Kia протаранил трамвай №5. В аварии пострадали три человека, среди них 14-летний подросток.
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