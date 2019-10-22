"Кошмарили" фермеров: под Днепром полиция задержала подозреваемых в рэкете

В Каменском Днепропетровской области полиция задержала троих подозреваемых в вооруженном нападении и вымогательстве денег у фермеров.

В частности, задержаны трое мужчин 25, 26 и 28 лет, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

В Каменском задержали подозреваемых в нападении на фермера Пресслужба полиции Днепропетровской области

"Ранее судимые мужчины в возрасте 25, 26 и 28 лет подозреваются в совершении хулиганства, поджога, разбойных нападений и вымогательстве денежных средств у аграриев и предпринимателей Верхнеднепровского и Криничанского районов", – сказано в сообщении.

Подозреваемых задержали во вторник, 22 октября, с привлечением сотрудников спецподразделения "КОРД". По месту их проживания и в автомобилях проведены обыски, в ходе которых изъяты балаклавы, перчатки и оружие.

По информации следствия, в сентябре текущего года подозреваемые напали на местного жителя и нанесли ему огнестрельное ранение.

"В ходе расследования было установлено, что жители Днепропетровской области сгруппировались для вымогательства денежных средств у фермеров и могут быть причастны к ряду резонансных преступлений", – отмечают в полиции.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

В настоящее время правоохранители устанавливают возможную причастность подозреваемых к другим преступлениям на территории Днепропетровской области.

У задержанных нашли вещественные доказательства Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре полиция задержала группировку, которая занималась разбоем, грабежами и кражами из частных домовладений и квартир. Во время задержания у подозреваемых изъяли изъяли гранатомет и пять пистолетов.

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