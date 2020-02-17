Известный ведущий погиб в Днепре под колесами авто: все подробности

В воскресенье, 16 февраля, в Днепре под колесами авто погиб известный ведущий и организатор мероприятий Александр Усачев.

Мужчину с дочкой на плечах сбили на пешеходном переходе, "убегая" от полиции. О смерти Александра сообщил Владимир Мамченко в своем Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Александр Усачев Facebook/Александр Усачев

Александр Усачев Facebook/Александр Усачев

В январе погибшему исполнилось 30 лет. В ДТП сильно пострадала четырехлетняя дочь Александра, ее госпитализировали в областную детскую клиническую больницу на Космической.

Александр Усачев Facebook/Александр Усачев

Александр Усачев Facebook/Александр Усачев

"У ребенка перелом затылочной кости, перелом бедра и еще несколько небольших переломов. Девочка оказалась носителем кардиостимулятора. Он работает стабильно. Ребенок в реанимации. Ее состояние оценивается, как тяжелое стабильное. Ей уже провели КТ, УЗИ, осмотрели хирурги, нейрохирурги, травматологи", – рассказал заведующий приемного отделения Игорь Майденко, пишет Информатор.

Александр Усачев Facebook/Александр Усачев

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре на перекрестке Слобожанского проспекта с улицей Воронежской Audi, "убегая" от полиции, сбил трех пешеходов. Один человек погиб, двоих пострадавших, в том числе и ребенка, в тяжелом состоянии забрала скорая помощь.

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