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14 февраля • обновлено в 18:25
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Сел пьяным за руль: виновником страшного ДТП со "скорой" в Днепре оказался известный активист

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В Днепре активист Иван Красиков, якобы пребывая в состоянии алкогольного опьянения, врезался на авто в машину скорой помощи.

Об этом сообщает местное издание "Днепр.Главное". ДТП произошло еще 31 января, однако о личности виновника стало известно только 14 февраля (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

За руль автомобиля Chevrolet мужчина якобы сел пьяным. От столкновения "скорая" перевернулась на бок и оказалась на трамвайных рельсах.

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Активист Иван Красиков устроил ДТП со "скорой" в Днепре

Активист Иван Красиков устроил ДТП со "скорой" в Днепре

Наше Місто

Активист Иван Красиков устроил ДТП со "скорой" в Днепре

Активист Иван Красиков устроил ДТП со "скорой" в Днепре

Наше Місто

В результате аварии пострадал Красиков. Мужчину госпитализировали в 16-ю городскую больницу с травмой ноги. Шофер и медработник, которые находились в "скорой", отделались лишь легким испугом.

Активист Иван Красиков устроил ДТП со "скорой" в Днепре

Активист Иван Красиков устроил ДТП со "скорой" в Днепре

Наше Місто

Как сообщал OBOZREVATEL, ДТП произошло на пересечении проспектов Гагарина и Яворницкого. "Скорая" возвращалась после эвакуации раненых бойцов с Донбасса.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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