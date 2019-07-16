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Еще 7 лет тюрьмы: экс-заключенный сядет за изнасилование девочки в Днепре

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Суд приговорил к 7 годам тюрьмы бывшего заключенного за изнасилование 14-летней девочки в Днепре.

Преступление произошло в августе 2018 года, передает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Еще 7 лет тюрьмы: экс-заключенный сядет за изнасилование девочки в Днепре

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Правоохранители установили, что 52-летний мужчина увидел ранее незнакомую ему девочку возле одного из торговых центров Днепра.

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Чтобы расположить к себе жертву и вызвать доверие, мужчина угостил ее мороженым и предложил прогуляться.

Мужчина завел ребенка в посадку, где и произошло преступление.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 152 (изнасилование несовершеннолетнего лица) Уголовного кодекса.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что суд арестовал подозреваемого в убийстве девочки под Днепром.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр изнасиловали ребенка криминал
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