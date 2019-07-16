Еще 7 лет тюрьмы: экс-заключенный сядет за изнасилование девочки в Днепре

Суд приговорил к 7 годам тюрьмы бывшего заключенного за изнасилование 14-летней девочки в Днепре.
Преступление произошло в августе 2018 года, передает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.
Антикор
Правоохранители установили, что 52-летний мужчина увидел ранее незнакомую ему девочку возле одного из торговых центров Днепра.
Чтобы расположить к себе жертву и вызвать доверие, мужчина угостил ее мороженым и предложил прогуляться.
Мужчина завел ребенка в посадку, где и произошло преступление.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 152 (изнасилование несовершеннолетнего лица) Уголовного кодекса.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что суд арестовал подозреваемого в убийстве девочки под Днепром.
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