Зеленскому на Одесщине помогли "специально обученные люди". Фото курьеза
Зеленский открыл школьный стадион в Южном. Фото: коллаж Обозревателя
Во время визита президента Владимира Зеленского в город Южный (Одесская область) произошел курьезный эпизод на открытии стадиона.
Как сообщил в Facebook блогер Alex Drone, накануне мероприятия упали растяжки с информацией о проекте "Большое строительство".
"Их подняли и в течение всего визита Зеленского поддерживали специально обученные люди. Вот вам и новые рабочие места..." – рассказал пользователь.
Фото - Facebook Alex Drone
Фото - Facebook Alex Drone
Фото - Facebook Alex Drone
Зеленскому на Одесщине помогли "специально обученные люди". Фото курьеза
Как писал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что прогулку Зеленского с журналистами на велосипедах оплатили из госбюджета. Это стоило налогоплательщикам 41,5 тыс. грн.