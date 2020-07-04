Во время визита президента Владимира Зеленского в город Южный (Одесская область) произошел курьезный эпизод на открытии стадиона.

Как сообщил в Facebook блогер Alex Drone, накануне мероприятия упали растяжки с информацией о проекте "Большое строительство".

"Их подняли и в течение всего визита Зеленского поддерживали специально обученные люди. Вот вам и новые рабочие места..." – рассказал пользователь.

Фото - Facebook Alex Drone

Фото - Facebook Alex Drone

Фото - Facebook Alex Drone

Зеленскому на Одесщине помогли "специально обученные люди". Фото курьеза

Как писал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что прогулку Зеленского с журналистами на велосипедах оплатили из госбюджета. Это стоило налогоплательщикам 41,5 тыс. грн.