Зеленському на Одещині допомогли "спеціально навчені люди". Фото курйозу
Зеленський відкрив шкільний стадіон у Южному. Фото: колаж Обозревателя
Під час візиту президента Володимира Зеленського в місто Южне (Одеська область) стався курйозний епізод на відкритті стадіону.
Як повідомив в Facebook блогер Alex Drone, напередодні заходу впали розтяжки з інформацією про проект "Велике будівництво".
"Їх підняли і протягом усього часу перебування Зеленського підтримували спеціально навчені люди. Ось вам і нові робочі місця..." – розповів користувач.
Фото - Facebook Alex Drone
Фото - Facebook Alex Drone
Фото - Facebook Alex Drone
Зеленському на Одещині допомогли "спеціально навчені люди". Фото курйозу
Як писав OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що прогулянку Зеленського з журналістами на велосипедах оплатили з держбюджету. Це коштувало платникам податків 41,5 тис. грн.