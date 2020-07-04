Під час візиту президента Володимира Зеленського в місто Южне (Одеська область) стався курйозний епізод на відкритті стадіону.

Як повідомив в Facebook блогер Alex Drone, напередодні заходу впали розтяжки з інформацією про проект "Велике будівництво".

"Їх підняли і протягом усього часу перебування Зеленського підтримували спеціально навчені люди. Ось вам і нові робочі місця..." – розповів користувач.

Фото - Facebook Alex Drone

Фото - Facebook Alex Drone

Фото - Facebook Alex Drone

Зеленському на Одещині допомогли "спеціально навчені люди". Фото курйозу

Як писав OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що прогулянку Зеленського з журналістами на велосипедах оплатили з держбюджету. Це коштувало платникам податків 41,5 тис. грн.