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"Я вам дам!" Зеленський публічно затролив Кучму: відео

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Другий президент України Леонід Кучма чи то жартома, чи то всерйоз заявив, що у нього немає закордонного паспорта.

Про це він сказав під час брифінгу у понеділок, 3 травня, з нагоди повернення до переговорів в Тристороній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі.

У відповідь президент Володимир Зеленський заспокоїв Кучму, що в цьому немає нічого страшного. "Я вам дам свій", - пожартував він.

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Кучма і Зеленський

Кучма і Зеленський

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку журналіста Віталія Портникова, повернення Кучми до роботи в ТКГ має показати російському лідерові Володимиру Путіну, що нова влада України отримала впливового прихильника.

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Особи
Леонід КучмаВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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