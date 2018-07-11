"Я не боялся!" Охотник за приведениями увидел злого духа. Видеофакт

В США 38-летний Хавьер Хантер решил исследовать шахту, из которой доносились звуки работы шахтёров, которые были погребены заживо.

Как сообщает Life.ru, охотник за привидениями столкнулся лицом к лицу с призраком, у которого была настолько сильная энергетика, что у мужчины начала кружиться голова, после чего его вырвало.

Местные жители сообщили, что погибшие под землей много лет назад шахтеры продолжают добывать ископаемые даже после смерти. Шахту якобы использовали ведьмы, которые проводили здесь свои ритуалы.

"Хавьер, заинтригованный жуткими историями, ночью отправился в шахту, которая расположена в 25 милях от Лас-Вегаса, штат Невада. Мужчина взял с собой камеру и подругу Кейти. Когда пара спустилась под землю, то сначала ужаснулась от запаха гниющего мяса, а потом услышала звуки, напоминающие рычание", - сказано в сообщении.

В конце концов Хавьер отказался от своей идеи и поспешил на воздух, как вдруг в объектив камеры попало нечто странное. Позади охотника за паранормальными явлениями появился призрак в чёрном капюшоне. По мнению мужчины, это был дух, который может принимать любое обличие.

дух из пещеры скриншот

"Я не боялся входить в шахту, мне было любопытно узнать, правдивы ли эти легенды. Поэтому мы вошли, не ожидая увидеть что-то необычное. Но затем появилась фигура, которую я увидел только при повторном просмотре. В этот же момент мне стало плохо", - рассказал мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее женщина случайно засняла на видео призрака викторианской эпохи.