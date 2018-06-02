"Бомжи какие-то": Царев засветился в новом "имидже"

Фото экс-нардепа от Партии регионов, сторонника "русского мира" Олега Царева с советником президента РФ Владимира Путина по экономическим вопросам Сергеем Глазьевым стало поводом для шуток в сети.

Пользователей удивил захудалый вид Царева, которому тут же приписали серьезные проблемы с алкоголем.

Царев переключился с бабушек на дедушек pic.twitter.com/2LexNHQ8zC — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 1 июня 2018 г.

"Похоже, дядька пьёт, что не в себя. А вообще-то он - спикер парламента Новороссии, если кто забыл", - сказано в комментариях.

"Бомжи какие-то", "Во все тяжкие… Он вступил в элитные войска", "Где в аптеке купить антивошь?", "Дождались. Но надо отдать должное - долго протянул", "Какой из двух алкашей Царёв?" - отметили пользователи.

Нынешний вид Царева связали с тем, что он присоединился к террористам на Донбассе.

"В этом ОРДЛО есть не алкоголики? А то смотришь на их фотки и действия - все как на подбор клиенты нарколога или психиатра", - пишут пользователи.

"А что случилось с ним? Он же вроде качок на всех фото", - спросили некоторые.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Царев заявил, что соцсеть Facebook продвигает сайт "Миротворец", чем насмешил пользователей сети.