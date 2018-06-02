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"Бомжі якісь": Царьов засвітився в новому "іміджі"

4.9тЧитати новину російською

Фото екс-нардепа від Партії регіонів, прихильника "русского міра" Олега Царьова з радником президента РФ Володимира Путіна з економічних питань Сергієм Глазьєвим стало приводом для жартів в мережі.

Користувачів здивував зубожілий вид Царьова, якому тут же приписали серйозні проблеми з алкоголем.

"Схоже, дядько п'є, що не в себе. А взагалі-то він - спікер парламенту Новоросії, якщо хто забув", - сказано в коментарі.

"Бомжі якісь", "У всі тяжкі... Він вступив в елітні війська", "Де в аптеці купити антивош?", "Дочекалися. Але треба віддати належне - довго протягнув", "Який з двох алкашів Царьов?" - відзначили користувачі.

Нинішній вигляд Царьова пов'язали з тим, що він приєднався до терористів на Донбасі.

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"У цьому ОРДЛО є не алкоголіки? А то дивишся на їхні фотки і дії - всі як на підбір клієнти нарколога або психіатра", - пишуть користувачі.

"А що трапилося з ним? Він же начебто качок на всіх фото", - запитали деякі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Царьов заявив, що соцмережа Facebook просуває сайт "Миротворець", чим насмішив користувачів мережі.

Особа
Олег Царьов
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