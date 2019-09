У США пройшов штурм секретної Зони 51: як це було. Відео

У США в п'ятницю, 20 вересня, почався так званий Штурм Зони 51. Учасники цього неофіційного фестивалю збираються навколо відомої військової бази в Неваді, щоби "потрапити всередину і подивитися на інопланетян".

Хто придумав "Штурм Зони 51", що загрожує за його проведення і хто зі світових зірок хотів брати участь в акції – розбирався OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, доскролльте новину до кінця).

Онлайн-трансляція "Штурму Зони-51"

Одна з учасниць штурму Зони 51 затримана

О 15.00 за київським часом кілька учасників заходу спробували прорватися в Зону 51. За непідтвердженою інформацією вони були негайно заарештовані.

Учасники "штурму" фотографуються біля воріт Зони 51

О 13.00 за київським часом біля воріт Зони 51 почали збиратися люди. Збори проходили мирно, ніхто не намагався проникнути на територію військової бази.

Люди збираються біля в'їзду на базу Зона 51

З вечора 19 вересня поліція перекрила всі під'їзди до Зони 51.

Поліція перекрила дороги, що ведуть до Зони 51

У Неваді, яка була оголошена місцем проведення заходу, відразу кілька людей запустили свої відео-трансляції.

Як з'явився "Штурм Зони 51"

27 червня 2019-го року в соціальній мережі Facebook американець Метті Робертс створив захід під назвою "Штурм Зони 51, вони не зможуть зупинити нас усіх" (Storm Area 51, They Can not Stop All of Us). Несподівано для самого автора, захід набув вірусну популярність і швидко поширився в мережі.

З самого початку автор "штурму" особливо підкреслював – все це жарт. Наприклад, опублікований ним план захоплення військової бази "Зона 51", ділив всіх учасників на "бігунів у стилі Наруто", "метальників каміння", "невакцинованих дітей", "фуррі" і "всіх інших, хто тихо і безпечно пробирається з тилу".

"План" атаки на "Зону 51"

І його український аналог

Хто підтримав "Штурм Зони 51"

Про свою готовність брати участь в "Штурмі Зони 51" на Facebook заявило понад два мільйони осіб, ще півтора мільйона збиралися спостерігати за заходом.

Знаменитості висловлювали свою підтримку в Інстаграмі

Свою підтримку акції висловили такі зірки, як Кіану Рівз, Чак Норріс, Ілон Маск, Дуейн Джонсон, Джекі Чан, Арнольд Шварценеггер, Девід Духовни і Джилліан Андерсон (агенти Скаллі і Малдер з культового серіалу "Секретні матеріали").

Торгова марка "Bud" навіть випустила спеціальну лімітовану партію пива, присвячену "штурму" Зони 51.

Фестиваль Alienstock

З огляду на зростаючу популярність "штурму", його організатори всерйоз занепокоїлися, що учасники можуть дійсно спробувати проникнути на територію, що охороняється військовими. Тому незадовго до запланованої дати проведення було оголошено, що "Штурм Зони 51" перетворюється на фестиваль Alienstock, який пройде в Лас-Вегасі.

Новини У Мексиці знайшли докази існування прибульців

Незважаючи на це, багато американців заявили, що "не поведуться на хитрий план ЦРУ" і все одно приїдуть саме до "Зони 51".

Реакція офіційної влади

Американська влада не вважає цей захід безпечним жартом і ставиться до "штурму" з усією серйозністю. Представники Пентагону і Військово-Повітряних Сил США неодноразово публічно попереджали, що база "Зона 51" є забороненою і засекреченою територією, а спроби проникнути на неї можуть каратися як затриманням і великим штрафом, так тюремним ув'язненням.

У Неваді готуються до "штурму"

Крім того, заздалегідь узгоджений "штурм" може бути кваліфікований судом як "змова проти військового об'єкту". Також увагу учасників заходу акцентують на тому, що охорона "Зони 51" має повне право на вільне застосування вогнепальної зброї.

Напередодні "штурму" над територією "Зони 51" було закрито повітряний простір. Влада штату оголосила, що готова до переходу на надзвичайний стан. За непідтвердженою інформацією, охорона "Зони 51" була істотно посилена.

Популярність в мережі

"Штурм Зони 51" став всесвітньо відомим всього за кілька тижнів. Йому присвячують пісні, малюють плакати і картини, знімають короткометражні фільми.

Найбільший порнографічний мережевий ресурс PornHub також зазначив, що пошуковий запит "Зона 51" на їхньому сайті з моменту появи "штурму" виріс на 60% всього за кілька днів.

Офіційна статистика PornHub

Реакція Інтернету на "Штурм Зони 51" Telegram-канал r/етранслятор

