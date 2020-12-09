У Харкові депутат попросився в комісію з "найбільш корупційної сфери". Відео курйозу

Депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Анатолій Родзинський поскаржився, що його не обрали в комісію, яка займається "найбільш корупційною сферою".

Про це він заявив на першій сесії восьмого скликання 9 грудня. Фрагмент виступу з курйозним моментом опубліковано в Telegram-каналі Perepichka News (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Йшлося про комісії з архітектури й земельних відносин, до якої його не внесли.

"Тут голова сказала, що врахували побажання депутатів про внесення до комісій. Так ось, це не правда, тому що я залишав побажання, щоб мене внесли до комісії з архітектури й земельних відносин, тому що це найбільш корупційна сфера", – сказав депутат.

Остання фраза Родзинського викликала сміх у залі.

"Ніколи ще Штірліц не був таким близьким до провалу", – сказано в коментарі під відео.

Також користувачі назвали це обмовкою за Фройдом.

(Відео – Telegram Perepichka News

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня обраний мер Харкова Геннадій Кернес заочно отримав повноваження голови міськради. Також його обов'язки поки виконуватиме колишній секретар міськради та його "права рука" Олександр Новак.