Нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь", члена Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергея Левочкина заметили в парламенте в валенках.

Соответствующие снимки в среду, 11 марта, на своей странице в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов, подписав их лаконично: "Детали".

Сергей Левочкин 112 Украина

Депутат пришел в Раду в коротких валенках facebook.com/yan.dobronosov

Пользователей соцсети развеселила необычная обувь народного избранника. "Норм педали", "Нужно себе такие на работу взять", "Спасибо, что не лапти", "Но они наверняка Brioni", – пишут в комментариях под постом.

Левочкин в кулуарах ВР informator.press

Левочкин в кулуарах ВР informator.press

Скрин комментариев

Скрин комментариев

Скрин комментариев

Скрин комментариев

Скрин комментариев

Скрин комментариев

Как писал OBOZREVATEL, 10 марта группа депутатов от ОПЗЖ поучаствовали во встрече с представителями Госдумы и президентом Владимиром Путиным в России.

В Кремль отправился, в частности, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. Встреча была посвящена теме "создания парламентского измерения "нормандского формата".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Служба безопасности Украины должна дать юридическую оценку поездке нардепов от ОПЗЖ в РФ.

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