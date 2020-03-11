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12 марта • обновлено в 02:17
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Нардепа от ОПЗЖ заметили в Раде в необычной обуви. Фото

1.3т
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Нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь", члена Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергея Левочкина заметили в парламенте в валенках.

Соответствующие снимки в среду, 11 марта, на своей странице в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов, подписав их лаконично: "Детали".

Сергей Левочкин

Сергей Левочкин

112 Украина

Депутат пришел в Раду в коротких валенках

Депутат пришел в Раду в коротких валенках

facebook.com/yan.dobronosov

Пользователей соцсети развеселила необычная обувь народного избранника. "Норм педали", "Нужно себе такие на работу взять", "Спасибо, что не лапти", "Но они наверняка Brioni", – пишут в комментариях под постом.

Левочкин в кулуарах ВР

Левочкин в кулуарах ВР

informator.press

Левочкин в кулуарах ВР

Левочкин в кулуарах ВР

informator.press

"Спасибо, что не лапти!" Нардепа от ОПЗЖ заметили в Раде в необычной обуви

Скрин комментариев

"Спасибо, что не лапти!" Нардепа от ОПЗЖ заметили в Раде в необычной обуви

Скрин комментариев

"Спасибо, что не лапти!" Нардепа от ОПЗЖ заметили в Раде в необычной обуви

Скрин комментариев

"Спасибо, что не лапти!" Нардепа от ОПЗЖ заметили в Раде в необычной обуви

Скрин комментариев

"Спасибо, что не лапти!" Нардепа от ОПЗЖ заметили в Раде в необычной обуви

Скрин комментариев

"Спасибо, что не лапти!" Нардепа от ОПЗЖ заметили в Раде в необычной обуви

Скрин комментариев

Как писал OBOZREVATEL, 10 марта группа депутатов от ОПЗЖ поучаствовали во встрече с представителями Госдумы и президентом Владимиром Путиным в России.

В Кремль отправился, в частности, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. Встреча была посвящена теме "создания парламентского измерения "нормандского формата".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Служба безопасности Украины должна дать юридическую оценку поездке нардепов от ОПЗЖ в РФ.

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Автор
Дарья Дурова
Персона
Сергей Левочкин
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины депутат "Оппозиционная платформа - За жизнь" фотографии
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