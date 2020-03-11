Нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь", члена Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергея Левочкина заметили в парламенте в валенках.
Соответствующие снимки в среду, 11 марта, на своей странице в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов, подписав их лаконично: "Детали".
Сергей Левочкин
112 Украина
Депутат пришел в Раду в коротких валенках
facebook.com/yan.dobronosov
Пользователей соцсети развеселила необычная обувь народного избранника. "Норм педали", "Нужно себе такие на работу взять", "Спасибо, что не лапти", "Но они наверняка Brioni", – пишут в комментариях под постом.
Левочкин в кулуарах ВР
informator.press
Левочкин в кулуарах ВР
informator.press
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Как писал OBOZREVATEL, 10 марта группа депутатов от ОПЗЖ поучаствовали во встрече с представителями Госдумы и президентом Владимиром Путиным в России.
В Кремль отправился, в частности, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. Встреча была посвящена теме "создания парламентского измерения "нормандского формата".
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Служба безопасности Украины должна дать юридическую оценку поездке нардепов от ОПЗЖ в РФ.
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