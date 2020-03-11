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12 березня • оновлено в 02:17
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Нардепа від ОПЗЖ помітили в Раді в незвичному взутті. Фото

1.3т
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Нардепа від "Опозиційної платформи – За життя", члена Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергія Льовочкіна помітили в парламенті у валянках.

Відповідні знімки в середу, 11 березня, на своїй сторінці у Facebook опублікував фотограф Ян Доброносов, підписавши їх лаконічно: "Деталі".

Сергій Льовочкін

Сергій Льовочкін

112 Україна

Депутат прийшов в Раду у коротких валянках

Депутат прийшов в Раду у коротких валянках

facebook.com/yan.dobronosov

Користувачів соцмережі розвеселило незвичне взуття народного обранця. "Норм педалі", "Потрібно собі такі на роботу взяти", "Спасибі, що не постоли", "Але вони напевно Brioni", – пишуть у коментарях під постом.

Льовочкін у кулуарах ВР

Льовочкін у кулуарах ВР

informator.press

Льовочкін у кулуарах ВР

Льовочкін у кулуарах ВР

informator.press

"Спасибі, що не постоли!" Нардепа від ОПЗЖ помітили в Раді в незвичному взутті

Скрін коментарів

"Спасибі, що не постоли!" Нардепа від ОПЗЖ помітили в Раді в незвичному взутті

Скрін коментарів

"Спасибі, що не постоли!" Нардепа від ОПЗЖ помітили в Раді в незвичному взутті

Скрін коментарів

"Спасибі, що не постоли!" Нардепа від ОПЗЖ помітили в Раді в незвичному взутті

Скрін коментарів

"Спасибі, що не постоли!" Нардепа від ОПЗЖ помітили в Раді в незвичному взутті

Скрін коментарів

"Спасибі, що не постоли!" Нардепа від ОПЗЖ помітили в Раді в незвичному взутті

Скрін коментарів

Як писав OBOZREVATEL, 10 березня група депутатів від ОПЗЖ взяла участь у зустрічі з представниками Держдуми та президентом Володимиром Путіним у Росії.

У Кремль відправився, зокрема, голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук. Зустріч була присвячена темі "створення парламентського виміру "нормандського формату".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Служба безпеки України повинна дати юридичну оцінку поїздці нардепів від ОПЗЖ до РФ.

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Автор
Дарина Дурова
Особа
Сергій Льовочкін
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України депутат "Опозиційна платформа - За життя" фотографии
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