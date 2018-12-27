''Русская смекалка'': украинская журналистка рассказала, как Путин покупал презервативы в Киеве

Украинская телеведущая и актриса Янина Соколова жестко высмеяла заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о якобы подготовке Украиной провокаций на границе с аннексированным Крымом.

В программе "Вечер с Яниной Соколовой", в которой ведущая в саркастической манере "троллит" страну-агрессора, она назвала Лаврова вуайеристом, а также рассказала о других бессмысленных и несуществующих провокациях.

"На границе с Крымом поставят огромные колонки, размером с девятиэтажный дом, и там голосом Софии Ротару будут крутить анекдоты про Путина", — пошутила Соколова.

Янина Соколова Скрин видео

"Приходит Путин в Киеве в аптеку, чтобы купить презервативы. Но украинского языка же не знает, поэтому приходится включать ему знаменитую русскую смекалку. Достает детородный орган, кладет его на стойку перед аптекарем и выкладывает 100 рублей. А аптекарь в ответ выкладывает свой детородный орган, и тот оказывается длиннее, чем у Путина. Забирает 100 рублей и говорит: "Не уверен — не играй". И так 600 часов подряд", — рассказала анекдот ведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова в шутку предложила Украине подарить Крым Соединенным Штатам Америки, которые смогут разобраться с оккупантами.