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''Русская смекалка'': украинская журналистка рассказала, как Путин покупал презервативы в Киеве

6.2тЧитать материал на украинском

Украинская телеведущая и актриса Янина Соколова жестко высмеяла заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о якобы подготовке Украиной провокаций на границе с аннексированным Крымом.

В программе "Вечер с Яниной Соколовой", в которой ведущая в саркастической манере "троллит" страну-агрессора, она назвала Лаврова вуайеристом, а также рассказала о других бессмысленных и несуществующих провокациях.

"На границе с Крымом поставят огромные колонки, размером с девятиэтажный дом, и там голосом Софии Ротару будут крутить анекдоты про Путина", — пошутила Соколова.

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Янина Соколова

Янина Соколова

Скрин видео

"Приходит Путин в Киеве в аптеку, чтобы купить презервативы. Но украинского языка же не знает, поэтому приходится включать ему знаменитую русскую смекалку. Достает детородный орган, кладет его на стойку перед аптекарем и выкладывает 100 рублей. А аптекарь в ответ выкладывает свой детородный орган, и тот оказывается длиннее, чем у Путина. Забирает 100 рублей и говорит: "Не уверен — не играй". И так 600 часов подряд", — рассказала анекдот ведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова в шутку предложила Украине подарить Крым Соединенным Штатам Америки, которые смогут разобраться с оккупантами.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликтФейки российских СМИ
Персона
Янина Соколова
Место
Украина
Теги
курьезвидео
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Исаев Денис
Исаев Денис
Кому в мире интересна это убогая шумерка, её аудитория это самые тупые кастрюли из самой нищей и жалкой страны Европы., для цивилизованного мира это глупое животное с двумя извилинами на лбу и на жопе.
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Галицький Данило
Галицький Данило
На админграницы с Крымом, через целый перешеек построят віходок(сортир) с буквами Ж и М на дверях со стороны Украины, а за дверьми будет сидеть хуйлишка бабушка и хуйлишка дедушка, и шо есть мочи кричать: Занято!!!
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rercjd Micha
rercjd Micha
Да, анекдот! Приходит Соколова на медосмотр, Залазит на кресло. Гинеколог осмотрел её и говорит медсестре: "Пишите -здорова!" Соколова встрепенулась в кресле: " Ой, доктор, не пишить *здорова*! Напишить : "маленька, чи як у всих..."
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минин евген
минин евген
rercjd Micha, животное (мне сложно произнести твоё имя) у тебя деменция? сходи к врачу проверься, ла и родителей своих проверь, вдруг наследственное.
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