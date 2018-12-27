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''Російська кмітливість'': українська журналістка розповіла, як Путін купував презервативи в Києві

60.3тЧитати матеріал російською

Українська телеведуча та актриса Яніна Соколова жорстко висміяла заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про нібито підготовку Україною провокацій на кордоні з анексованим Кримом.

У програмі "Вечір з Яніною Соколовою", у якій ведуча у саркастичній манері "тролить" країну-агресора, вона назвала Лаврова вуаєристом, а також розповіла про інші безглузді та неіснуючі провокації.

"На кордоні з Кримом поставлять величезні колонки, розміром із дев'ятиповерховий будинок, і там голосом Софії Ротару будуть крутити анекдоти про Путіна", — пожартувала Соколова.

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Яніна Соколова

Яніна Соколова

скрін відео

"Приходить Путін у Києві в аптеку, щоб купити презервативи. Але української мови ж не знає, тому доводиться включати йому знамениту російську кмітливість. Дістає дітородний орган, кладе його на стійку перед аптекарем і викладає 100 рублів. А аптекар у відповідь викладає свій дітородний орган, і той виявляється довшим, ніж у Путіна. Забирає 100 рублів і каже: "Не впевнений — не грайся". І так 600 годин поспіль", — розповіла анекдот ведуча.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова жартома запропонувала Україні подарувати Крим Сполученим Штатам Америки, які зможуть розібратися з окупантами.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
анексія КримуРосійсько-український конфліктФейки російських ЗМІ
Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
Теги
курйозвидео
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Яркин Андрей
Яркин Андрей
Если нет мозгов,то можно пиариться на идиотизме.И журналисткой назвать сию особу можно только в пьяном угаре
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Ваня Иванов
Ваня Иванов
Это та самая щучка криворотая, которая на нашего ковтуна донос написала?
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Полтавец Григорий
Полтавец Григорий
Свидомая Янина, знает на личном опыте у кого покороче, а у кого подлинней...
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