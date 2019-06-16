Премия "Страуса": шутки Зеленского, скандал с Кошевым и карманный суд

Феноменальный результат на выборах Владимира Зеленского во многом был вызван жесткой критикой "погрязшей в коррупции власти", требованием посадить всех "свинарчуков" и, конечно же, обещанием стремительно завершить "эпоху бедности".

Поэтому народ искренне переживал за то, чтобы президент Владимир как можно быстрее вступил в должность главы государства. Кому же хотелось проводить несколько лишних дней в "нищете и лишениях", когда эпоха процветания в лице Владимира Александровича уже уверенно готовилась распахнуть объятия?

Многие украинцы уже подсчитывали, на что потратят сэкономленные на резком снижении тарифов кровно заработанные гривны. Но на третий неделе каденции шестого президента оказалось, что Зеленский "снижения тарифов не обещал".

Пикантная миссия донести в широкие народные массы банальную истину о том, что Владимир Александрович "никому ничего не должен" выпала на долю бывшего эксперта, а ныне представителя президента в Кабмине Андрея Геруса.

Андрей Герус

"Зеленский напрямую не обещал снижения тарифов, хотя он понимает, что это является проблемой. Если послушать, что именно говорил президент в ролике о тарифах, то там он заявлял о необходимости увеличения добыча газа, инвестирования, остановки импорта газа и развития экспорта. Тогда цена на газ в нашей стране упадет на 20-30%, а может, и больше", – отметил Герус.

Да и мало ли о чем еще "шутил" президент. "Зеленский шутил о тарифах – что они высокие. Зеленский шутил о "Роттердам+" – что это несправедливо, что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть", – добавил Герус.

Вскоре, правда, добрые люди нашли видео, где на совещании еще кандидата в президенты Зеленского член его команды воодушевленно рассказывает, как в течение месяца после прихода Владимира Александровича к власти тарифы будут снижены.

Потому что такие гении, как эксперт Герус, не позволят обманывать народ коррупционными схемами. Что характерно, на видео видно, что господин Герус во время "антитарифной" речи одобрительно, но скромно молчит. Можно ли это считать полунамеком, в котором простодушный народ увидел снижение тарифов, – вопрос риторический.

В принципе, "рецепт Геруса" выглядит универсальной формулой ответа на все неприятные вопросы трезвеющего после выборов электората. В гениальном фильме Луиса Бунюэля "Этот смутный объект желания" роли главной героини исполняют две актрисы. "При каждой встрече страстная испанка Молина обещает герою бездну наслаждений. Но едва объятия смыкаются, на ее месте оказывается холодная, как сосулька, француженка Букэ", – так живописно описал главную дилемму фильма критик Добротворский.

В общем, на смену простонародным квартальным шуткам пришел сюрреализм "высочайшей пробы". Вас еще интересует, почему не сидит Свинарчук?

Кошевой и мова

Шоумен и управляющий студией "Квартал 95" Евгений Кошевой считает, что закон "О государственном языке" грозит русскоязычным гражданам вмешательством в их личную жизнь.

"Я украинский язык знаю идеально, скажем так. И считаю, что нельзя указывать человеку, на каком языке ему говорить на кухне там или еще где-нибудь. Если вы уже приняли такой закон... Считаю, что на украинском языке должны говорить люди, которые занимают государственные посты. Это обязательно, естественно. А если в повседневной жизни приходит человек и тыкает тебя носом, что ты не правильно говоришь...".

Остается загадкой, где Евгений Викторович увидел в законе запрет на пользование русским или иным языком в быту. Скажем больше, друг Кошевого и новый президент Владимир Зеленский периодически "съезжает" с государственного на родной криворожский суржик, но даже воинствующие нацдружины не ставят это в упрек главе государства.

Евгений Кошевой Скриншот видео

Впрочем, с 16 июля закон все же вступит в силу, и хоть петь на кухне "Владимирский централ" никто запрещать не будет, но вот госчиновники обязаны будут под угрозой увольнения знать в совершенстве украинский язык. А если честно, то, учитывая знания украинского в окружении президента Владимира, у нас почти вся властная вертикаль может полететь со своих постов.

Отметим, что "Лысый" был явно несправедливо обойден при распределении государственных постов. А человек "досконально" знающий украинский язык – это же драгоценный бриллиант в окружении Владимира Александровича. Пусть станет в команде Зеленского главным по украинскому языку. Таким образом Кошевой спасет от нарушения закона своего близкого друга, а страну – от стыда за президента Украины. А знаменитый поцелуй в прыжке в темечко "Лысого" станет достойной наградой Кошевому за каждое новое выученное нашим гарантом украинское слово.

Барышевский суд

Украинцев трудно удивить "странными" решениями судов, но, кажется, Барышевскому районному суду удалось впечатлить даже закаленных правовым нигилизмом соотечественников.

Вначале Барышевский суд Киевской области принял решение о приостановке действия лицензии украинского лоукостера SkyUp Airlines. Злые языки уверяют, что один вернувшийся из Израиля олигарх сильно расстроен тем, что туристы предпочитают самолетам его авиакомпании, которая берет втридорога с пассажиров, конкурентов – в числе которых и SkyUp Airlines.

SkyUp Airlines Irecommend

Решение явно не в компетенции районного суда, но мужественных барышевских судей не останавливают разные "юридические мелочи".

Также Барышевский суд запретил первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой выполнять должностные обязанности и участвовать в заседании правления. Главный бенефициар такого решения, как поговаривают, все тот же скромный олигарх из Днепра.

Екатерина Рожкова

В принципе, работы у судей Барышевского суда еще непочатый край. Сколько лицензий конкурентов нужно еще отменить, скольким неугодным чиновникам запретить появляться на работе?

Говорят, подобное лечится только подобным. Пока судьи из Барышевки не отправили в отставку всех министров, суд Горишних Плавнив мог бы запретить им выходить на работу. Ударим, товарищи, "правовым" бумерангом по судейскому беспределу!

Ваш страусовед, Роман Лазоренко

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