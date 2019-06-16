Премія "Страуса": жарти Зеленського, скандал з Кошовим і кишеньковий суд

Феноменальний результат на виборах Володимира Зеленського багато в чому був викликаний жорсткою критикою "загрузлої в корупції влади", вимогою посадити всіх "свинарчуків" і, звичайно ж, обіцянкою стрімко завершити "епоху бідності".

Тому народ щиро переживав за те, щоб президент Володимир якомога швидше вступив на посаду глави держави. Кому ж хотілося проводити кілька зайвих днів у "злиднях і нестатках", коли епоха процвітання в особі Володимира Олександровича вже впевнено готувалася відкрити обійми?

Багато українців вже підраховували, на що витратять зекономлені на різкому зниженні тарифів кровно зароблені гривні. Але на третій тижні каденції шостого президента виявилося, що Зеленський "зниження тарифів не обіцяв".

Пікантна місія донести в широкі народні маси банальну істину про те, що Володимир Олександрович "нікому нічого не винен" випала на долю колишнього експерта, а нині представника президента в Кабміні Андрія Геруса.

Андрій Герус

"Зеленський безпосередньо не обіцяв зниження тарифів, хоча він розуміє, що це є проблемою. Якщо послухати, що саме говорив президент у ролику про тарифи, то там він заявляв про необхідність збільшення видобування газу, інвестування, зупинку імпорту газу і розвиток експорту. Тоді ціна на газ в нашій країні впаде на 20-30%, а може, і більше", – зазначив Герус.

Та й мало про що ще "жартував" президент. "Зеленський жартував про тарифи – що вони високі. Зеленський жартував про "Роттердам+" – що це несправедливо, що це корупційна формула. Але прямих обіцянок він не давав. Звичайно, люди десь в напівнатяках хочуть бачити те, що вони хочуть бачити", – додав Герус.

Незабаром, правда, добрі люди знайшли відео, де на нараді ще кандидата в президенти Зеленського член його команди захоплено розповідає, як протягом місяця після приходу Володимира Олександровича до влади тарифи будуть знижені.

Тому що такі генії, як експерт Герус, не дозволять обманювати народ корупційними схемами. Що характерно, на відео видно, що пан Герус під час "антитарифної" промови схвально, але скромно мовчить. Чи можна це вважати напівнатяком, в якому простодушний народ побачив зниження тарифів, – питання риторичне.

В принципі, "рецепт Геруса" виглядає універсальною формулою відповіді на всі неприємні запитання електорату, що тверезіє після виборів. У геніальному фільмі Луїса Бунюеля "Цей смутний об'єкт бажання" ролі головної героїні виконують дві актриси. "При кожній зустрічі пристрасна іспанка Моліна обіцяє героєві безодню насолод. Але щойно обійми змикаються, на її місці опиняється холодна, як бурулька, француженка Буке", – так мальовничо описав головну дилему фільму критик Добротворський.

Загалом, на зміну простонародним квартальним жартам прийшов сюрреалізм "найвищого гатунку". Вас ще цікавить, чому не сидить Свинарчук?

Кошовий і мова

Шоумен і керівник студії "Квартал 95" Євген Кошовий вважає, що закон "Про державну мову" загрожує російськомовним громадянам втручанням в їх особисте життя.

"Я українську мову знаю ідеально, скажімо так. І вважаю, що не можна вказувати людині, якою мовою їй говорити на кухні там або ще де-небудь. Якщо ви вже ухвалили такий закон... Вважаю, що українською мовою повинні говорити люди, які займають державні посади. Це обов'язково, звісно. А якщо в повсякденному житті приходить людина і тикає тебе носом, що ти не правильно говориш...".

Залишається загадкою, де Євген Вікторович побачив в законі заборону на користування російською або іншою мовою в побуті. Скажемо більше, друг Кошового і новий президент Володимир Зеленський періодично "з'їжджає" з державної на рідний криворізький суржик, але навіть войовничі нацдружини не докоряють цим главі держави.

Євген Кошовий Скріншот відео

Втім, з 16 липня закон все ж таки набуде чинності, і хоч співати на кухні "Володимирський централ" ніхто забороняти не буде, але ось держчиновники зобов'язані будуть під загрозою звільнення знати досконало українську мову. А якщо чесно, то, з огляду на знання української в оточенні президента Володимира, у нас майже вся владна вертикаль може полетіти зі своїх постів.

Відзначимо, що "Лисий" був явно несправедливо обійдений при розподілі державних постів. А людина "досконально" знає українську мову – це ж коштовний діамант в оточенні Володимира Олександровича. Нехай стане в команді Зеленського головним з української мови. Таким чином Кошовий врятує від порушення закону свого близького друга, а країну – від сорому за президента України. А знаменитий поцілунок в стрибку в тім'ячко "Лисого" стане гідною нагородою Кошовому за кожне нове вивчене нашим гарантом українське слово.

Баришівський суд

Українців важко здивувати "дивними" рішеннями судів, але, здається, Баришівському районному суду вдалося вразити навіть загартованих правовим нігілізмом співвітчизників.

Спочатку Баришівський суд Київської області ухвалив рішення про призупинення дії ліцензії українського лоукостера SkyUp Airlines. Злі язики запевняють, що один олігарх, який повернувся з Ізраїлю, сильно засмучений тим, що туристи надають перевагу не літакам його авіакомпанії, яка бере втридорога з пасажирів, а конкурентам – в числі яких і SkyUp Airlines.

SkyUp Airlines Irecommend

Рішення явно не в компетенції районного суду, але мужніх баришівських суддів не зупиняють різні "юридичні дрібниці".

Також Баришівський суд заборонив першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій виконувати посадові обов'язки і брати участь у засіданні правління. Головний бенефіціар такого рішення, як подейкують, все той самий скромний олігарх з Дніпра.

Катерина Рожкова

В принципі, роботи у суддів Баришівського суду ще непочатий край. Скільки ліцензій конкурентів потрібно ще скасувати, скільком неугодним чиновникам заборонити з'являтися на роботі?

Кажуть, подібне лікується тільки подібним. Поки судді з Баришівки не відправили у відставку всіх міністрів, суд Горішніх Плавнів міг би заборонити їм виходити на роботу. Вдаримо, товариші, "правовим" бумерангом по суддівському свавіллю!

Ваш страусознавець, Роман Лазоренко

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