"Пора валить из страны": сеть рассмешил плавающий в РФ асфальт

Пользователей сети насмешило курьезное видео, на котором асфальт плывет по реке в российском Волгограде.

Неожиданный кадр удивил зрителей и спровоцировал массу высмеивающих ситуацию комментариев. Бурное обсуждение видео началось в Twitter-аккаунте DJ__Trump.

"Ничего необычного... Просто, в Волгограде по реке плывет асфальт", - сказано в сообщении.

Ничего необычного... Просто, в Волгограде по реке плывёт асфальт pic.twitter.com/AWYdNAwTuB — Дональд Трамп 🇺🇸 (@DJ__Trump) 15 апреля 2018 г.

"Даже асфальт уже понял, что пора валить из этой страны пока не поздно", - пишут в сети.

даже асфальт уже понял, что пора валить из этой страны пока не поздно — Евгений Карагодин (@ekaragodin84) 15 апреля 2018 г.

По реке плывет асфальт

Из села Кукуево.

Ну и правильно плывет,

Ведь страна же - классная. — Кот да Винчи (@vinchikot) 15 апреля 2018 г.

Из чего же сделан асфальт, если он не тонет? — Volodymyr (@Volodymyr_Nau) 15 апреля 2018 г.

Говно оно всегда всплывает. Что страна, что асфальт, что строители, что президент... — Вера Vera (@veronika23123) 15 апреля 2018 г.

Сэкономили на технологии. Керамзит вместо гравия или гранитной щебёнки. Кругом ворьё, на всех постах - на верхах, и на местах. — Анатолий Фантов (@obodovo) 15 апреля 2018 г.

а я все думаю,куда со снегом сошел асфальт??????это наверно от нас из саратова плывет....((((( — mak2357@mail.ru (@mak2357mailru) 15 апреля 2018 г.

Выглядит будто в игре текстуры глючат. — Вадим (@sad108) 15 апреля 2018 г.

Уже реку асфальтируют, вот это технологии, так керченский мост и строят — Фекла Малахит (@malahit1616) 15 апреля 2018 г.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети ярко высмеяли величие Путина.