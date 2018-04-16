"Пора валить из страны": сеть рассмешил плавающий в РФ асфальт

Пользователей сети насмешило курьезное видео, на котором асфальт плывет по реке в российском Волгограде.
Неожиданный кадр удивил зрителей и спровоцировал массу высмеивающих ситуацию комментариев. Бурное обсуждение видео началось в Twitter-аккаунте DJ__Trump.
"Ничего необычного... Просто, в Волгограде по реке плывет асфальт", - сказано в сообщении.
Ничего необычного... Просто, в Волгограде по реке плывёт асфальт pic.twitter.com/AWYdNAwTuB— Дональд Трамп 🇺🇸 (@DJ__Trump) 15 апреля 2018 г.
"Даже асфальт уже понял, что пора валить из этой страны пока не поздно", - пишут в сети.
даже асфальт уже понял, что пора валить из этой страны пока не поздно— Евгений Карагодин (@ekaragodin84) 15 апреля 2018 г.
По реке плывет асфальт— Кот да Винчи (@vinchikot) 15 апреля 2018 г.
Из села Кукуево.
Ну и правильно плывет,
Ведь страна же - классная.
Из чего же сделан асфальт, если он не тонет?— Volodymyr (@Volodymyr_Nau) 15 апреля 2018 г.
Говно оно всегда всплывает. Что страна, что асфальт, что строители, что президент...— Вера Vera (@veronika23123) 15 апреля 2018 г.
Сэкономили на технологии. Керамзит вместо гравия или гранитной щебёнки. Кругом ворьё, на всех постах - на верхах, и на местах.— Анатолий Фантов (@obodovo) 15 апреля 2018 г.
а я все думаю,куда со снегом сошел асфальт??????это наверно от нас из саратова плывет....(((((— mak2357@mail.ru (@mak2357mailru) 15 апреля 2018 г.
Выглядит будто в игре текстуры глючат.— Вадим (@sad108) 15 апреля 2018 г.
Уже реку асфальтируют, вот это технологии, так керченский мост и строят— Фекла Малахит (@malahit1616) 15 апреля 2018 г.
Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети ярко высмеяли величие Путина.