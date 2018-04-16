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"Пора валить из страны": сеть рассмешил плавающий в РФ асфальт

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Пользователей сети насмешило курьезное видео, на котором асфальт плывет по реке в российском Волгограде.

Неожиданный кадр удивил зрителей и спровоцировал массу высмеивающих ситуацию комментариев. Бурное обсуждение видео началось в Twitter-аккаунте DJ__Trump.

"Ничего необычного... Просто, в Волгограде по реке плывет асфальт", - сказано в сообщении.

"Даже асфальт уже понял, что пора валить из этой страны пока не поздно", - пишут в сети.

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