"Перхоть стряхнет, памперс поменяет": Трамп и Макрон попали в курьезную ситуацию

Президент США Дональд Трамп во время совместного брифинга в Вашингтоне стряхнул перхоть с пиджака французского коллеги Эммануэля Макрона.

"У нас особые отношения, правда. У тебя тут немного перхоти, дай я смахну. Надо сделать его идеальным. И он идеален, так что, честно, здорово быть с тобой, ты – особый друг", – заявил американский глава. (Также опубликовано видео. Чтобы посмотреть, проскрольте страницу)

Макрон не нашелся, что ответить коллеге, потому просто стоял и улыбался.

По данному поводу появилось много шуток среди пользователей сети. Так, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале отметил, что это своеобразный прием. Политтехнолог задался вопросом, что же будет во время встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Трамп во время визита Президента Франции Макрона в Белый дом постарался продемонстрировать, насколько "прекрасные отношения" у него с Макроном: перед камерами стряхнул перхоть с плеча Макрона, ещё и озвучил "я вот тут перхоть стряхнул". Своеобразный прием. Интересно, а на анонсированной Кремлём встрече с Путиным что стряхивать будет? "Ой, у тебя, Володья, тут немножко силикона вытекло - я поправил", – пошутил Голобуцкий.

В Telegram-канале Lifeshot пошутили касательно песка с президента США.

"Белая перхоть Макрона теперь затеряется где-то в Белом доме. "У нас действительно особые отношения… Я даже смахну сейчас кусочек перхоти", - сказал Трамп. Песок от Трампа Макрон подбирать не стал", – отметили в сети.

Также, пользователи посмеялись над особыми отношениями двух президентов.

"А зачем ему теперь бабка, у него Трамп есть, он и перхоть стряхнет и памперс поменяет", "Перхоть была настолько старая, даже Трамп удивился", – отметили пользователи.

Как сообщал "Обозреватель", во время встречи Макрон и Трамп посадили дуб, чтобы увековечить дружбу между странами.