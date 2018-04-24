Вместе посадили дерево: Макрон встретился с Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил США. Официальный визит начался с прогулки по памятным местам американской столицы, а также посещения дома-музея одного из отцов-основателей страны Джорджа Вашингтона.

Известно, что Макрон прекрасно владеет английским языком, а потому не нуждался в услугах переводчика.

Еще одним этапом встречи стали садовые работы на лужайке у Белого дома. Чтобы увековечить дружбу между США и Францией, президенты даже посадили дуб.

Завершился вечер праздничным обедом в честь президента Макрона и его жены Бриджит.