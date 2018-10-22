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Пара засняла привидение с "Титаника": невероятное фото

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В Северной Ирландии мужчина и женщина утверждают, что им удалось заснять на фото призрак в баре, в котором находится много предметов с печально известного корабля "Титаник".

Кадры были сделаны в заведении Robinsons pub в Белфасте, где корабль был спущен на воду. Шерил Арклесс была там вместе с мужем Люком и его родителями, передает Mirror.

В баре, где посетители могут увидеть письма и открытки с корабля, пара решила сделать совместное фото. В этот момент муж и жена, как они утверждают, почувствовали холод за своими спинами.

Фотографии решили посмотреть уже в самолете на пути в Англию. По их мнению, на фото за их спинами запечатлено привидение. Они считают, что он похож на капитана корабля Эдварда Джона Смита.

Пара засняла привидение с "Титаника": невероятное фото

mirror.co.uk

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Супруги уверены, что грустное привидение наблюдало за выступлением группы, которая играла справа от них.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети недавно показали аномальные фото с Google Maps. Некоторые пользователи даже находили на карте свои дома и были шокированы тем, что удалось запечатлеть картографическому сервису.

Место
Великобритания
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