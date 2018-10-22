Пара засняла привидение с "Титаника": невероятное фото

В Северной Ирландии мужчина и женщина утверждают, что им удалось заснять на фото призрак в баре, в котором находится много предметов с печально известного корабля "Титаник".

Кадры были сделаны в заведении Robinsons pub в Белфасте, где корабль был спущен на воду. Шерил Арклесс была там вместе с мужем Люком и его родителями, передает Mirror.

В баре, где посетители могут увидеть письма и открытки с корабля, пара решила сделать совместное фото. В этот момент муж и жена, как они утверждают, почувствовали холод за своими спинами.

Фотографии решили посмотреть уже в самолете на пути в Англию. По их мнению, на фото за их спинами запечатлено привидение. Они считают, что он похож на капитана корабля Эдварда Джона Смита.

mirror.co.uk

Супруги уверены, что грустное привидение наблюдало за выступлением группы, которая играла справа от них.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети недавно показали аномальные фото с Google Maps. Некоторые пользователи даже находили на карте свои дома и были шокированы тем, что удалось запечатлеть картографическому сервису.