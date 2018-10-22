Пара сфотографувала привида з "Титаніка": неймовірне фото

У Північній Ірландії чоловік і жінка стверджують, що їм вдалося зняти на фото привида в барі, у якому зберігаються багато предметів із сумнозвісного корабля "Титанік".

Кадри були зроблені в закладі Robinsons pub у Белфасті, де судно спускали на воду. Шеріл Арклесс була у закладі разом із чоловіком Люком і його батьками, повідомляє Mirror.

У барі, де відвідувачі можуть побачити листи і листівки з корабля, пара вирішила зробити спільне фото. У цей момент чоловік і дружина, як вони стверджують, відчули холод за своїми спинами.

Фотографії вирішили подивитися уже в літаку на шляху в Англію. На їхню думку, на фото за їхніми спинами зображено привида. Вони вважають, що він схожий на капітана корабля Едварда Джона Сміта.

mirror.co.uk

Подружжя впевнене, що сумний привид спостерігав за виступом гуртту, який грав праворуч від них.

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