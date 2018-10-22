МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Курйози

Пара сфотографувала привида з "Титаніка": неймовірне фото

72.1тЧитати матеріал російською

У Північній Ірландії чоловік і жінка стверджують, що їм вдалося зняти на фото привида в барі, у якому зберігаються багато предметів із сумнозвісного корабля "Титанік".

Кадри були зроблені в закладі Robinsons pub у Белфасті, де судно спускали на воду. Шеріл Арклесс була у закладі разом із чоловіком Люком і його батьками, повідомляє Mirror.

У барі, де відвідувачі можуть побачити листи і листівки з корабля, пара вирішила зробити спільне фото. У цей момент чоловік і дружина, як вони стверджують, відчули холод за своїми спинами.

Фотографії вирішили подивитися уже в літаку на шляху в Англію. На їхню думку, на фото за їхніми спинами зображено привида. Вони вважають, що він схожий на капітана корабля Едварда Джона Сміта.

Пара сфотографувала привида з "Титаніка": неймовірне фото

mirror.co.uk

Новини
Справжній жах: фотограф зняв двох привидів, що обнімаються

Подружжя впевнене, що сумний привид спостерігав за виступом гуртту, який грав праворуч від них.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі нещодавно показали аномальні фото з Google Maps. Деякі користувачі навіть знаходили на карті свої будинки і були шоковані тим, що вдалося сфотографувати картографічному сервісу.

Місце
Великобританія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
11
10
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
12
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги