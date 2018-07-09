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Остановить гаубицу кирпичами: в сеть попало эпичное видео с военными России

2.2тЧитать новость на украинском

В России в одной из воинских частей военнослужащие пытались остановить самоходную гаубицу "Мста", подкладывая под гусеницу кирпичи.

Ролик с движущимся орудием, которое забыли поставить на тормоз, был выложен в сеть.

Кроме кирпичей военные применили и физическую силу. Один из них упирался в корпус, чтобы замедлить движение.

В итоге российским военным все-таки удалось остановить гаубицу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированной Евпатории начал работу военно-патриотический клуб "Патриот", в котором мальчикам и девочкам до 15 лет будут прививать военные навыки.

Место
Россия
Объекты
армияРоссия
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